Jieni Shao na segunda ronda do WTT Contender de Doha

A portuguesa Jieni Shao qualificou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do WTT Contender de Doha em ténis de mesa, ao contrário do compatriota João Geraldo, que foi eliminado na estreia na prova que decorre na capital do Qatar.

Shao, 53.ª classificada do ranking mundial, impôs-se com facilidade à catari Aia Mohamed, 677.º colocada, por 11-4, 11-0 e 11-5, enquanto João Geraldo, número 37 do mundo, foi batido pelo japonês Sora Matsushima, posicionado um lugar acima na hierarquia masculina, por 5-11, 6-11, 11-9 e 5-11.

A jogadora portuguesa vai defrontar a chinesa Zhang Rui, 13.ª do ranking mundial, na segunda eliminatória da prova, para a qual Marcos Freitas, 18.º da classificação, teve acesso direto e medirá forças com o japonês Shunsuke Togami, 24.º da hierarquia.