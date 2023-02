Jieni Shao nas meias-finais do Top 16 Europeu de ténis de mesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta olímpica portuguesa Jieni Shao apurou-se este sábado para as meias-finais do torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa, com Fu Yu a cair nos quartos de final e João Geraldo e Marcos Freitas nos 'oitavos'.

Shao, 12.ª pré-designada, brilhou em Montreux, na Suíça, ao eliminar nos quartos de final a luxemburguesa Xia Lian Ni, oitava, por 11-7, 11-13, 11-7, 11-7, 6-11 e 11-4.

Antes, a abrir, bateu a francesa Jia Nan Yuan, quarta cabeça de série, por 11-4, 11-4, 11-8, 6-11, 9-11 e 11-7.

Na próxima partida, estando em jogo a presença na final, defrontará a alemã Ying Han, primeira favorita, ou a romena Bernardette Szocs, sexta, em jogo das 'meias' agendado para domingo.

Fu Yu, por seu lado, perdeu por 4-3 (11-8, 7-11, 13-11, 11-13, 11-8, 9-11 e 11-8) ante a austríaca Sofia Polcanova, segunda cabeça de série, já depois de a quinta pré-designada ter eliminado a sueca Christina Kallberg, por 4-3, a abrir o torneio.

No lado masculino da competição, que reúne os melhores jogadores de ténis de mesa europeus, Marcos Freitas perdeu com o alemão Dang Qiu, por claros 4-0, e João Geraldo ante o francês Simon Gauzy, por 4-2, em ambos os casos logo a abrir.