Jieni Shao: «Perder o primeiro set deixou-nos muito nervosas»

No fim do encontro das meias-finais do torneio de repescagem, Jieni Shao, jogadora da Seleção portuguesa de ténis de mesa, explicou o que faltou à equipa para ultrapassar a França. "Foi muito complicado, ainda para mais quando ficámos a perder por 2-0. Ao perdermos aquele ‘set’ inaugural de pares ficámos ainda mais nervosas. Depois, sofrer o 2-0 e ter de recuperar o marcador fez-nos ‘pensar muito’", começou por afirmar.





Jieni Shao acrescentou ainda que a eliminação com a Hungria, na quinta-feira, abalou bastante a Seleção: "Ficámos muito tristes com a eliminação frente à Hungria. Por norma tínhamos ganho esse jogo, mas também perdemos em pares. A Fu Yu esteve melhor que todas as outras jogadoras, mas acabámos por ficar nervosas. Se ganhássemos, tínhamos assegurado a presença nos Jogos Olímpicos. Como perdemos, ficou muito mais difícil".