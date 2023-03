João Geraldo avança no WTT Star Contender de Goa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português João Geraldo avançou esta quarta-feira no mapa principal do WTT Star Contender de Goa em ténis de mesa, ao bater o senegalês Ibrahima Diaw, enquanto Jieni Shao foi eliminada, em femininos.

Geraldo, 51.º do ranking do mundial, bateu o 81.º jogador da hierarquia pelos parciais de 11-8, 11-6 e 11-6, marcando encontro, na ronda de 32, com o sueco Truls Moregard, sexto jogador mundial.

No quadro feminino, a 49.ª do mundo Jieni Shao foi eliminada pela romena Elizabeta Samarra, 43.ª, por 11-6, 8-11, 11-7 e 11-5, enquanto Fu Yu, 19.ª do ranking e isenta desta fase, defronta quinta-feira Lee Ho Xing (Hong Kong), 58.ª.