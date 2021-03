João Geraldo bate Tiago Apolónia e joga quadro principal em Doha

João Geraldo afastou esta terça-feira Tiago Apolónia, ao vencê-lo por 3-1, e vai juntar-se a Marcos Freitas no quadro principal do WTT Contender de Doha em ténis de mesa.

Depois de eliminar o francês Can Akkuzu, 79.º do ranking mundial, com 3-2, João Geraldo (93.º) bateu o compatriota e colega de seleção Tiago Apolónia (57.º), pelos parciais de 9-11,11-7,11-3 e 11-7, e vai agora defrontar na quarta-feira o eslovaco de origem chinesa Wang Yang (34.º).

João Monteiro (80.º) ainda venceu o croata Frane Kojic (90.º) por 3-1, na terceira ronda, contudo, no derradeiro desafio de acesso ao quadro principal caiu ante o sul-coreano Cho Daeseong (65.º), ao perder por 3-2 (12-10, 9-11, 7-11, 11-9 e 11-6).

Marcos Freitas, 25.º jogador mundial, está qualificado diretamente para o mapa final e vai estrear-se na prova na quarta-feira frente ao francês Emmanuel Lebesson (40.º).