João Geraldo é eliminado nos 'oitavos' do Mundial de ténis de mesa em Durban

O português João Geraldo terminou, esta quinta-feira, o seu percurso no Campeonato do Mundo de ténis de mesa, na África do Sul, ao ser afastado nos oitavos de final pelo número dois do ranking mundial, Wang Chuqin.

Depois de ultrapassar dois adversários mais bem cotados em Durban, Geraldo, 46.º do ranking mundial, foi impotente perante o chinês Chuqin, que se impôs por 4-0, nomeadamente 11-4, 11-4, 11-4 e 12-10.

Anteriormente, Geraldo, 27 anos, o melhor luso no evento, tinha eliminado o alemão Patrick Franziska, 17.º, vice-campeão do mundo e olímpico de equipas, e o inglês Liam Pitchford, 23.º.

Na competição de singulares, Marcos Freitas (60.º) e Tiago Apolónia (59.º) ficaram-se pela ronda de 64, enquanto no setor feminino Fu Yu (30.ª) atingiu a ronda de 32.

Em pares, as duplas João Geraldo/Tiago Apolónia e Fu Yu/Jieni Shao caíram na primeira ronda, tal como na formação mista, com Geraldo e Shao.