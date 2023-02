João Geraldo e Jieni Shao eliminados nos 'quartos' do Contender na Jordânia

Os portugueses João Geraldo e Shao Jieni foram este sábado afastados do WTT Contender em ténis de mesa de Amã, na Jordânia, perdendo nos quartos de final da competição de singulares com o alemão Dimitrij Ovtcharov e a austríaca Sofia Polcanova, respetivamente.



No Sport Palace Hall, na capital da Jordânia, João Geraldo (53.º do ranking mundial) não conseguiu ultrapassar o germânico Dimitrij Ovtcharov (11.º), medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em singulares e prata em equipas, perdendo por 1-3 (6-11, 11-13, 12-10 e 4-11), isto, depois de, na véspera, nos oitavos de final, Geraldo ter afastado o francês Felix Lebrun (70.º), por 3-1.

Por seu turno, Shao Jieni (57.ª do ranking mundial) perdeu por 0-3 (11-7, 11-9, 11-4) com a austríaca Sofia Polcanova, 14.ª jogadora do mundo, depois de ter vencido na sexta-feira, nos 'oitavos', a romena Elizabeta Samara (43.ª), com um triunfo por 3-2.

Sofia Polcanova é a campeã da Europa em título em singulares e pares femininos e medalha de bronze em pares mistos.