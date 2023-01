João Geraldo e Tiago Apolónia falham acesso ao quadro principal em Doha

Os mesatenistas lusos João Geraldo e Tiago Apolónia foram esta terça-feira derrotados na fase de qualificação do WTT Contenter de Doha e falharam o acesso ao quadro principal, no qual vai estar apenas Marcos Freitas.



Na prova que integra o circuito mundial e que está a decorrer no Lusail Sports Arena, em Doha, Qatar, João Geraldo, 52.º do ranking, foi batido pelo alemão Ricardo Walther, 78.º da hierarquia, por 3-2, com os parciais de 6-11, 12-10, 14-12, 9-11 e 11-9, na quarta e decisiva ronda de qualificação e acabou eliminado da prova, tal como Tiago Apolónia.

O luso, 54.º do ranking, foi derrotado pelo checo Lubomir Jancarik, n.º 139 do mundo, também por 3-2, com os parciais de 11-9, 6-11, 11-8, 11-13 e 15-13, e não chegou ao quadro principal.

Assim, Marcos Freitas, número 34 da hierarquia e que teve entrada direta, é o único luso no quadro principal e vai medir forças na quarta-feira com o nigeriano Quadri Aruna, 14.º do ranking, que jogou vários anos em Portugal ao serviço do Sporting e do GD Toledos, em jogo da primeira ronda.