João Geraldo eliminado no WTT Champions de Taiyuan

O português João Geraldo foi esta sexta-feira eliminado nos oitavos de final do WTT Champions de Taiyuan de ténis de mesa, a decorrer até domingo na China, ao perder por 3-0 com o chinês Lin Shidong.

João Geraldo, de 28 anos, 37.º do ranking mundial, perdeu frente a Lin Shidong (11.º), de 18 anos, pelos parciais de 11-6, 11-3 e 11-8.

Na primeira ronda do quadro principal do WTT Champions de Taiyuan, o português tinha afastado o mesatenista de Hong Kong Lam Siu Hang, de 26 anos, 87.º do mundo, por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-5 e 11-9.