João Geraldo eliminado nos oitavos de final do WTT Contender

O português João Geraldo foi eliminado esta quinta-feira nos oitavos de final do WTT Contender de ténis de mesa, a decorrer em Doha, ao perder por 3-2 com o nigeriano Aruna Quadri.

No Pavilhão Losail, um encontro renhido sorriu ao 21.º classificado do ranking mundial, e antigo jogador do Toledos e do Sporting, sete vezes campeão nacional antes de sair, no final de 2020, para a Alemanha.

Geraldo, 93.º da hierarquia, venceu o primeiro set, por 12-10, o mesmo resultado, mas favorável ao nigeriano, que se verificou nos dois seguintes, com o português a forçar uma igualdade a dois na partida seguinte (11-4).

No set decisivo, Quadri venceu por 11-6 e seguiu para a próxima fase, afastando o último praticante luso em prova, proveniente do qualifying.

Na competição de pares, também João Monteiro e Tiago Apolónia caíram nos oitavos, ao perderem com a dupla de Taiwan composta por Chen Chien-An e Chuang Chih-Yuan, por 3-0 (11-9, 11-5 e 11-5).

Os mesatenistas portugueses vão continuar na capital do Qatar para o WTT Star COntender, em que Marcos Freiras (25.º do 'ranking') tem entrada direta no mapa final, com João Geraldo, Tiago Apolónia (57.º) e João Monteiro (80.º) a disputarem o torneio de qualificação.