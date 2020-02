João Geraldo eliminado nos quartos de final do Open de Espanha

O português João Geraldo foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do Open de Espanha de ténis de mesa, a decorrer até domingo em Granada, ao perder com o alemão Steffen Mengel, por 4-2.

Geraldo, 124.º do ranking mundial, caiu ante o 133.º posicionado pelos parciais de 11-8, 7-11, 11-5, 2-11, 11-7 e 11-7, já depois de ter passado os oitavos de final, no início do dia.

Frente ao brasileiro Eric Jouti, 88.º jogador mundial, o único português que ainda seguia em prova venceu por claros 4-0, por 13-11, 11-9, 11-5 e 11-8.