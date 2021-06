João Geraldo mais próximo do quadro principal dos Europeus de ténis de mesa

João Geraldo foi o português que esta terça-feira mais se aproximou do quadro principal do Campeonato da Europa individual de ténis de mesa, com dois triunfos na fase preliminar em Varsóvia.

João Geraldo começou com um 3-0 sobre o bielorrusso Gleb Shamruk (11-8, 11-7, 11-4), repetindo a dose no segundo desafio ante o cipriota Marios Yangou (11-6, 11-5, 11-5).

Já Diogo Carvalho perdeu na estreia ante o austríaco Andreas Levenko, por 3-2 (11-8, 11-5, 9-11, 4-11, 12-10), contudo depois venceu o macedónio Kristijan Stanojkovski por 3-0 (11-8, 11-5, 11-3).

Marcos Freitas, João Monteiro e Tiago Apolónia vão entrar diretamente no quadro de 64 na prova com 106 inscritos.

Leila Oliveira superiorizou-se à cipriota Foteini Meletie por 3-1 (9-11, 11-8, 11-4, 11-6), mas cedeu no segundo encontro, ante a sueca Christina Kallberg, por 3-1 (16-14, 6-11, 11-8, 11-6)

Rita Fins perdeu com a grega Aikaterini Toliou por 3-1 (11-7, 10-12, 12-10, 11-8), enquanto Inês Matos cedeu ante a francesa Pauline Chasselin por 3-2 (11-8, 11-9, 7-11, 4-11, 11-9).

Fu Yu e Shao Jeni, que, tal como o trio masculino, vão disputar os Jogos Olímpicos, também estão dispensadas da fase preliminar na prova com 95 competidoras.

Em pares mistos, Diogo Carvalho e Leila Oliveira ganharam à dupla eslovena Peter Hribar/Lara Opeka por 3-1 (11-15, 8-11, 11-7 e 13-11), contudo na segunda ronda foram superados pelos franceses Simon Gauzy e Prithika Pavade, por 3-0 (11-5, 11-6, 11-9).

Rita Fins e Inês Matos bateram as croatas Mateja Jeger e Andrea Pavlovic por 3-1 (12-10, 11-5, 11-13, 11-7).