João Geraldo na 2.ª ronda de qualificação em torneio no Qatar

O internacional português João Geraldo (93.º do ranking mundial) bateu este domingo o brasileiro Thiago Monteiro (84.º) no WTT Contender de Doha, no Qatar, garantindo a passagem à segunda ronda de qualificação da prova de ténis de mesa.

O único português que esteve hoje em ação, na primeira ronda de qualificação, venceu o adversário, que representa o Sporting, por 3-0 (12-10, 11-7 e 12-10), e vai defrontar na segunda-feira o alemão Filus Ruwen (42.º), avançou a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

Também na segunda-feira, na segunda ronda de qualificação, vão a jogo mais dois atletas portugueses, Tiago Apolónia e João Monteiro, que defrontam Zhe Yu Clarence Chew (Singapura) e o ucraniano Yaroslav Zhmudenko, respetivamente.

O WTT Contender de Doha é a primeira competição do Middle East Hub, evento WTT que constitui o novo circuito mundial da modalidade.