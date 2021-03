João Geraldo segue para oitavos de final do WTT Contender

O português João Geraldo marcou esta quarta-feira encontro com o nigeriano Aruna Quadri nos oitavos de final do torneio WTT Contender de ténis de mesa, a decorrer em Doha, enquanto Marcos Freitas caiu nos 16 avos de final.

Geraldo tinha marcado um jogo ante o eslovaco Wang Yang, 34.º da hierarquia mundial, mas o adversário não compareceu e o português seguiu para a próxima fase sem jogar.

O praticante luso, 93.º do ranking mundial, é agora o único português em prova, após começar no qualifying, em que afastou Can Akkuzu (79.º) e o compatriota Tiago Apolónia (57.º).

Na próxima fase, terá encontro marcado para quinta-feira com Aruna, 21.º do ranking e antigo jogador do Sporting, no Pavilhão Losail.

Já Marcos Freitas, o número um nacional, no 25.º posto mundial, e que se qualificou diretamente para o mapa final, não passou da estreia, ao perder com o francês Emmanuel Lebesson (40.º), por 3-1 (11-9, 11-13, 14-12 e 12-10).