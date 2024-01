João Monteiro apurado para quartos de final do WTT Feeder de Corpus Christi

O olímpico português João Monteiro apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do WTT Feeder de Corpus Christi, nos Estados Unidos, ao vencer o italiano John Oyebode por 3-0.

Monteiro, 139.º do ranking mundial, afastou Oyebode, 259.º, pelos parciais de 11-9, 14-12 e 12-10, seguindo em frente no torneio no estado do Texas.

De seguida, o português, de 40 anos, vai defrontar o norte-americano Jinbao Ma, que é 120.º no ranking da ITTF.