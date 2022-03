João Monteiro e Tiago Apolónia caem nos 'oitavos' do torneio de Singapura

Os portugueses João Monteiro e Tiago Apolónia perderam esta segunda-feira nos oitavos de final do torneio de pares masculinos do Smash de Singapura de ténis de mesa, com Fu Yu eliminada em singulares no fim da participação de Portugal.

Perante o número 1 do mundo, Fan Zhendong, e o compatriota chinês Wang Chuqin, 13.º do 'ranking', João Monteiro (68.º) e Tiago Apolónia (57.º) perderam por 11-8, 12-10, 9-11 e 11-5.

Já em singulares femininos, a última 'resistente', Fu Yu, 40.ª da hierarquia mundial, não conseguiu bater a francesa Jia Nan Yuan, 67.ª, perdendo na 'negra' (11-7, 5-11, 5-11, 11-6, 4-11).

A próxima competição internacional com participação lusa será o WTT Contender de Doha, com o torneio do Qatar a arrancar na sexta-feira com João Geraldo, Tiago Apolónia, Fu Yu e Shao Jieni em prova.