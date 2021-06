João Monteiro e Tiago Apolónia estão nas meias-finais e garantem medalha no Europeu

João Monteiro e Tiago Apolónia asseguraram esta manhã uma medalha no Campeonato da Europa individual, que decorre em Varsóvia, na Polónia.





Os mesatenistas portugueses qualificaram-se para as meias-finais da competição de pares, depois de deixarem pelo caminho o esloveno Darko Jorgic e o croata Tomislav Pucar. Venceram por 3-1, com os parciais de 5-11, 11-9, 11-6 e 11-9.A dupla portuguesa defronta esta tarde o par composto pelo belga Cédric Nuytinck e o polaco Jakub Dyjas.Fu Yu e Shao Jieni, entretanto, foram eliminadas pelas ucranianas Ganna Gaponova e Tetyana Bilenko, por 3-0.Fu Yu (n.º 55 do mundo) vai ter como adversária em singulares a romena Daniela Dodean Monteiro, mulher de João Monteiro, que ocupa a 108.ª posição do ranking.Já Marcos Freitas (25.º) terá pela frente o sueco Truls Moregard, jovem de 19 anos que foi campeão da Europa de juniores em 2019 e que está no 113.º posto do ranking.