João Monteiro e Tiago Apolónia no terceiro lugar do Europeu de ténis de mesa Dupla portuguesa perdeu nas meias-finais por 3-0 com o polaco Jakub Dyjas e o belga Cédric Nuytinck