João Monteiro e Tiago Apolónia nos oitavos de final do Open da China

A dupla portuguesa João Monteiro e Tiago Apolónia qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final de pares do Open da China de ténis de mesa, ao afastarem o dinamarquês Jonathan Groth e o inglês Liam Pitchford.Monteiro e Apolónia bateram Groth e Pitchford por 3-2 na única ronda preliminar do torneio, marcando encontro com uma dupla sul-coreana nos 'oitavos', composta por Jeoung Youngsik e Lee Sangsu.João Monteiro conseguiu também apurar-se para o mapa final de singulares, no qual terá pela frente o alemão Timo Boll, sétimo jogador mundial, depois de duas vitórias na fase preliminar.Em 201.º no 'ranking' ITTF, o luso conseguiu afastar o dinamarquês Yujia Zhai, 130.º, e o egípcio Omar Assar, 53.º, para chegar ao mapa final, onde também está João Geraldo, 112.º, que eliminou o sueco Truls Moregard, 113.º, e o taiwanês Wang-Wei Peng, 124.º.Na próxima fase, marcada para quinta-feira, terá pela frente o japonês Jun Mizutani, 13.º jogador da hierarquia mundial.Diogo Chen, em singulares masculinos, Fu Yu e Jieni Shao, em singulares femininos, e a dupla mista Tiago Apolónia e Jieni Shao ficaram hoje pelo caminho nas rondas preliminares.