João Monteiro eliminado nos 16 avos de final do WTT Feeder de Estocolmo

O português João Monteiro foi esta quinta-feira eliminado nos 16 avos de final do WTT Feeder de ténis de mesa de Estocolmo, ao perder por 3-2 com o polaco Maciej Kubik.

O olímpico português, 134.º do ranking mundial, ainda conseguiu recuperar de uma desvantagem de 2-0, para igualar 2-2, mas acabou derrotado pelo atual 146.º da hierarquia na última partida, sendo assim afastado do torneio sueco com parciais de 11-4, 11-8, 7-11, 6-11 e 11-7.