João Monteiro: «Equipa demonstrou mais uma vez que está entre as melhores seleções do mundo»

Naturalmente satisfeito pela vitória que colocou Portugal nos Jogos Olímpicos, João Monteiro enalteceu a atuação coletiva que permitiu carimbar o passaporte para o evento que arranca dentro de um ano.





"A equipa demonstrou mais uma vez que está entre as melhores seleções do mundo. Foram dois jogos com vitórias por 3-0, mas todos eles foram difíceis. Os pequenos pormenores e a união do grupo fizeram a diferença, estamos muito contentes. Agora queremos festejar um pouco e estar com as nossas famílias, porque daqui a pouco já temos provas importantes.""Nas provas de equipa não gosto muito de falar da prestação individual, penso que não interessa muito quais são os jogadores que vencem os jogos. Acho que foi muito importante termos conseguido entrar a ganhar em pares em ambos os jogos, permitiu ao Marcos jogar com mais confiança. Agradecemos muito o apoio do público também."