João Monteiro perde final do WTT Feeder de Corpus Christi em ténis de mesa

O português João Monteiro foi esta sexta-feira derrotado na final do WTT Feeder de Corpus Christi, no Texas, Estados Unidos, pelo cazaque Kirill Gerassimenko e terminou a competição de ténis de mesa no segundo lugar.

João Monteiro, 139.º do ranking mundial, foi batido no jogo decisivo pelo 47.º da hierarquia por 3-2, com os parciais de 6-11, 11-7, 12-14, 11-8 e 11-5.

No fim de semana vai decorrer a competição do Top-16 Europeu, em Montreux, na Suíça, com Portugal a estar representado por quatro atletas por via do ranking mundial: Marcos Freitas (ASPCTT - Pontoise Cergy, França), João Geraldo (Les Loups D`Angers, França), Fu Yu (KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, Polónia) e Shao Jieni (Etival-Clairefontaine ASRTT, França).