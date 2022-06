João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia nas meias-finais do torneio de Lima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses João Pedro Monteiro e Tiago Apolónia venceram esta sexta-feira os eslovacos Jakub Zelinka e Lubomir Pistej e avançaram para as meias-finais do quadro de pares masculinos do torneio WTT Contender de Lima.

A dupla portuguesa bateu Zelinka e Pistej por 3-1, com os parciais de 9-11, 11-6, 11-8 e 11-8.

Na próxima ronda, vão disputar um lugar na final com os suecos Anton Kallberg e Matias Falck, com Apolónia também em prova em singulares.

Nesse quadro, o português, 71.º do 'ranking' mundial, vai defrontar, por um lugar nos 'quartos', o sul-coreano Lim Jonghoon, que eliminou João Geraldo, por claros 3-0: 11-6, 11-5 e 11-4.

Em singulares femininos, Fu Yu avançou para a ronda de 16, depois de a 27.ª posicionada da hierarquia mundial vencer Hsien-Tzu Cheng (127.ª), de Taiwan, por 11-7, 11-7 e 14-12.

Na próxima ronda, na madrugada de sábado em Lisboa, vai defrontar a porto-riquenha Brianna Burgos.