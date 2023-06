Jogos Europeus: Fu Yu, Marcos Freitas e Jieni Shao avançam

A campeã de Minsk'2019 Fu Yu, Jieni Shao e Marcos Freitas avançaram este sábado para os oitavos de final do torneio de ténis de mesa dos Jogos Europeus Cracóvia2023, enquanto João Geraldo foi eliminado na 'negra'.

Na Hutnik Arena, em Cracóvia, a olímpica Fu Yu, em 29.º na hierarquia mundial, conseguiu uma vitória categórica sobre a espanhola Sofia Xu (127.ª da hierarquia global), por 11-8, 11-4, 11-6 e 11-5, em 22 minutos, e confirmou o estatuto de melhor do ranking mundial entre as lusas, no 29.º posto.

"Todos os jogos de estreia são difíceis. Preparei-me bem e por isso ganhei. (...) [Minsk2019] já passou. Todos os anos aparecem jogadoras novas muito boas. Estamos sempre com novos desafios", assinalou à Lusa a mesatenista de 44 anos.

Também em singulares femininos, Jieni Shao, a 44.ª do ranking mundial, afastou a húngara Mercedes Nagyvaradi, 340.ª, também por 4-0, pelos parciais de 11-8, 11-8, 11-9 e 11-6, novo triunfo seguro que a leva aos 'oitavos'.

Entrei muito concentrada e esta jogadora não era de topo, mas preparei-me para um jogo muito difícil", disse à Lusa.

Por fim, em singulares masculinos, sortes distintas para Marcos Freitas, 60.º do ranking, e João Geraldo, 37.º, com o primeiro a avançar para os 'oitavos', no segundo jogo que fez em Cracóvia, e Geraldo eliminado.

Freitas, que já tinha avançado na ronda anterior, superou os 16 avos de final ao bater o croata Tomislav Pucar, em melhor posição no ranking, em 36.º, por 4-2, depois de abrir um 3-0 (11-9, 11-7 e 11-7) e deixar o adversário recuperar.

Parciais de 11-7 e 11-9 puseram-no à beira de empatar, mas o olímpico português teve uma demonstração de caráter e talento com um 'remate' final que não deixou dúvidas: 11-1.

"Já sabia que seria um jogo difícil. Tive vantagem, porque tinha jogado na sexta-feira, e ele está à minha frente no ranking. Adaptei-me ao pavilhão, à bola e ao ambiente. Entrei muito bem nos três primeiros sets. Depois, ele arriscou", contou à Lusa Marcos Freitas.

Segundo o mesatenista, a variação no último set levou à vantagem esmagadora com que 'carimbou' o triunfo, com "pressão muito grande", está "muito feliz" com a melhoria e ajuste, sobretudo quando volta de lesão, que o afastou dos torneios e fez cair no ranking.

De manhã, o contrário aconteceu, uma vez que João Geraldo vencia o belga Cedric Nuytinck, 121.º, por 3-0, com parciais de 11-8, 12-10 e 11-4, alicerçado num sólido jogo de serviço, mas concedeu a recuperação.

O belga empatou com 11-8, 11-9 e 11-4 e, com o luso já fora do jogo, fechou as contas por 11-7, deixando-o 'apenas' com o torneio por equipas para disputar, após os singulares acabarem na Hutnik Arena.

"É a pior maneira de perder, com uma vantagem tão grande. Estava muito confortável no jogo e taticamente superior. Ele sentiu que não tinha nada a perder e soltou-se mais. (...) A partir de domingo, concentro-me nas equipas", revelou.

No domingo, Marcos Freitas enfrenta o sueco Kristian Karlsson (21.º) por um lugar nos quartos de final, Fu Yu bate-se com a francesa Prithika Pavade (66.ª) e Jieni Shao defronta a alemã Nina Mittelham (14.ª).

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.