Leila Oliveira: «A Hungria tem mérito na vitória»

Portugal falhou o acesso direto aos Jogos Olímpicos de Tóquio ao perder por 3-1 com a Hungria. Apesar do desaire, Leila Oliveira acredita que o conjunto luso fez o que estava ao seu alcance para seguir em frente.





"A Hungria tem muito mérito na vitória, jogou muito bem. Não foi por darmos menos do que o habitual que perdemos, temos de dar o mérito ao adversário, que esteve muito bem", referiu.Apesar de assumir que a missão de Portugal agora está mais complicada, a mesatenista acredita na ida a Tóquio: " Ainda estamos um bocadinho dentro do espírito de derrota, mas vamos jogo a jogo. Temos mais uma oportunidade e vamos tentar, temos de acreditar. Sabemos que é uma tarefa difícil, se já o era agora ainda mais ficou. Podemos apanhar um Coreia do Sul, por exemplo, que é fortíssima. Mesmo assim, vamos tentar ".Portugal tem agora encontro marcado com a Holanda na primeira ronda da segunda fase.