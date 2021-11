Liga dos Campeões: Sporting derrotado pelo campeão europeu

O Sporting perdeu esta quinta-feira com os campeões europeus Borussia Düsseldorf, por 3-0, no segundo de três jogos no Grupo A da Liga dos Campeões, numa competição que decorre numa bolha de segurança em Düsseldorf.





Na véspera, os leões haviam sido derrotados pelos austríacos do SPG Felbermayr Wels, por 3-2. O terceiro e último duelo disputa-se na sexta-feira, com os espanhóis do Asisa Borges Vall.Anton Kallberg 3-0 Diogo Silva (14-12, 12-10, 11-8)Timo Boll 3-0 Diogo Carvalho (11-8, 11-8, 11-5)Dang Qiu 3-0 Bode Abiodun (11-7, 11-4, 11-9)