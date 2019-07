O português Marcos Freitas garantiu esta quarta-feira a presença no mapa final do Open da Coreia do Sul, ao contrário de Jieni Shao, que foi eliminada nas qualificações da prova do circuito mundial.Nas segunda e terceira rondas da fase de qualificação, Marcos Freitas afastou o japonês Hiroto Shinozuka, por 4-0, e o sul-coreano An Jaehyun, por 4-1, respetivamente.Na primeira ronda do mapa final, na quinta-feira, o madeirense, 30.º do ranking mundial, vai jogar contra o sul-coreano Sangsu Lee, 14.º.Na terceira ronda preliminar do quadro feminino, Jieni Shao perdeu com a japonesa Haruna Ojio, por 4-3.