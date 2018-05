O português Marcos Freitas apurou-se esta sexta-feira para os quartos-de-final do Open de ténis de mesa de Hong Kong, ao vencer o nigeriano Aruna Quadri, por 4-2.Atualmente na 15.ª posição do mundo, o atleta olímpico português derrotou nigeriano, 22.º do ranking e que joga no Sporting, por 13-11, 9-11, 11-7, 13-11, 10-12, 11-6.Na próxima ronda, Marcos Freitas vai defrontar o vencedor do encontro entre os sul-coreanos Lim Jonghoon, 39.º do mundo, e Kim Donghyun, 80.º.

Autor: Lusa