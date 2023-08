Marcos Freitas conquista torneio no Peru

Marcos Freitas conquistou o título do WTT Contender de Lima ao derrotar na final Kao Cheng-Jui, da China-Taipé, em cinco sets por 4-1 (5-11, 11-8, 14-12, 11-9 e 11-5). "Estou muito feliz por ganhar este torneio, que foi muito difícil. Foi uma semana bastante longa, com muitos jogos, e acabo de uma forma brilhante e estou muito satisfeito com a minha performance", começou por reagir o português. "Estou muito cansado, mas muito feliz com esta vitória e isto dá-me muita motivação para continuar a trabalhar, a treinar, para ganhar mais torneios no futuro. Venho de uma fase com algumas lesões e alguns problemas físicos. Estive algum tempo sem conseguir treinar bem e ganhar uma competição assim é realmente fantástico. Estou muito agradecido por todo o apoio que tive aqui no Peru", concluiu.

Ao longo da competição, o madeirense, número 1 nacional e 30.º do ranking mundial venceu Kao Cheng-Jui (58º) por 4-1, o dinamarquês Jonathan Groth (43º) por 3-1, o sul-coreano Lim Jonghoon (18º) por 3-2, o francês Alexis Lebrun (14º) por 3-2 e ainda o brasileiro Vitor Ishiy (104º) por 3-1.

Neste torneio, João Monteiro e Tiago Apolónia foram eliminados nos ‘quartos’ e João Geraldo foi afastado nos ‘oitavos’.