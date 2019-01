Marcos Freitas e Fu Yu no quadro principal do Open da Hungria

Marcos Freitas e Fu Yu são os portugueses qualificados para o quadro principal de singulares do Open da Hungria de ténis de mesa, prova que integra o circuito mundial e que está a decorrer em Budapeste.Em femininos, Fu Yu (36.ª do ranking mundial), vai jogar com a húngara Dora Madarasz (77.ª), enquanto que em masculinos Marcos Freitas (25.º) tem como adversário o chinês Bo Fang (n.º 134).Fu Yu qualificou-se hoje para a ronda de 32, ao conquistar dois triunfos nas rondas preliminares: a olímpica portuguesa começou por vencer a brasileira Lin Gui por 4-1 e derrotou na terceira ronda a russa Yana Noskova, numa partida muito disputada, que teve o resultado final de 4-3.Em singulares masculinos - e com Marcos Freitas já colocado no quadro principal -, Tiago Apolónia foi afastado na terceira ronda preliminar, ao ser derrotado por 4-1 pelo germânico Dang Qiu.Jieni Shao foi eliminada na segunda ronda preliminar de femininos, pela chinesa Yuting Gu, com quem perdeu por 4-1.Na vertente de pares masculinos, Diogo Carvalho e Diogo Chen foram derrotados pela dupla indiana Sharath Kamal Achanta/Sathiyan Gnanasekaran por 3-0.Em pares mistos, Marcos Freitas e Fu Yu foram eliminados na segunda ronda pela dupla de Hong Kong formada por Kwan Kit Ho/Ho Ching Lee, com quem perderam por 3-0.