Marcos Freitas e Fu Yu nos oitavos de final do Open da República Checa

Marcos Freitas e Fu Yu qualificaram-se esta quinta-feira para os oitavos de final de singulares do Open da República Checa, competição do Circuito Mundial a decorrer em Olomouc.Marcos Freitas (n.º 16 do ranking mundial) venceu o japonês Yuki Hirano (n.º 152) por 4-0 (11-6, 11-7, 12-10, 11-4), jogando na sexta-feira a partir das 16h30 com o nipónico Maharu Yoshimura (n.º 27).Já Fu Yu (n.º 34 do ranking mundial) vai defrontar a chinesa Jia Wen (n.º 178) esta sexta-feira, a partir das 18h30, depois de ter derrotado a checa Dana Cechova (n.º 95) na 1.º ronda do Mapa Final, por 4-0 (11-6, 11-7, 11-7, 11-7).