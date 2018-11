Marcos Freitas eliminado na primeira ronda do Open da Suécia

Portugal deixou de ter representantes em prova no Open da Suécia, depois da eliminação esta quinta-feira de Marcos Freitas na primeira ronda do quadro principal de singulares masculinos.Freitas, que é o português mais bem classificado no ranking mundial, em que ocupa o 16.º lugar, foi derrotado por claros 4-0 pelo chinês Jingkun Liang (80.º do mundo), que vinha das qualificações. Os parciais do jogo foram de 14-12, 11-9, 15-13, 11-7.O mesatenista madeirense segue agora para a Áustria, onde jogará o Open daquele país, de 06 a 11 de novembro, juntamente com Tiago Apolónia, João Geraldo, Diogo Carvalho, Fu Yu e Jieni Shao - que também estiveram em Estocolmo, caindo no quadro preliminar de qualificação.