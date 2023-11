Marcos Freitas eliminado nas meias-finais do WTT Feeder de Gaia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Marcos Freitas, 18.º do ranking mundial e primeiro cabeça de série, caiu este sábado nas meias-finais do WTT Feeder de Vila Nova de Gaia, às mãos do alemão Steffen Mengel, 302.º.

Ante o veterano alemão, antigo número 25 mundial, Freitas perdeu pelos parciais de 11-8, 9-11, 11-7 e 13-11, ficando arredado da final de domingo no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia.

O olímpico, de 35 anos, era o último luso em prova e entrou no torneio como cabeça de série, procurando manter a boa forma da época até aqui, após recuperar em pleno de uma lesão.

Este ano, o madeirense venceu já um torneio, em Lima, e foi vice-campeão do Jogos Europeus Cracóvia2023, procurando amealhar pontos suficientes para participar nas Finais da temporada, que consagram os melhores do mundo.

O número um nacional esbarrou no alemão Steffen Mengel, carrasco de três portugueses, após ter eliminado Tiago Apolónia, 47.º mundial, nos 'quartos', e João Geraldo, 35.º, nos oitavos de final.

Assim, a final de singulares masculinos vai opor o germânico ao sul-coreano Jaehyun An, 38.º jogador mundial, enquanto, em femininos, se vão defrontar duas chinesas, Yiyun Yang, 136.ª, que eliminou a portuguesa Jieni Shao (51.ª) nos quartos de final, e Xunyao Xi, 64.ª.