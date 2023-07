Marcos Freitas eliminado nas meias-finais do WTT Feeder Havirov

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Marcos Freitas caiu este domingo nas meias-finais do WTT Feeder Havirov de ténis de mesa, ao perder com o sul-coreano An Jaehyun, por 3-0.

O português, 30.º do ranking mundial e primeiro cabeça de série do torneio checo, foi derrotado pelo menos cotado sul-coreano (53.º) pelos parciais de 8-11, 14-16 e 9-11.

Freitas vai viajar para o WTT Contender Lima, no Peru, que arranca a 3 de agosto, e no qual também vão participar João Geraldo, João Monteiro e Tiago Apolónia.