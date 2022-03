Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marcos Freitas eliminado no Star Contender de Doha O português, 27.º do ranking mundial, perdeu por 1-3 no duelo com o chinês Zhou Qihao, 99.º da hierarquia





• Foto: FP Ténis de Mesa