Marcos Freitas eliminado nos 'oitavos' no Open da Coreia do Sul em ténis de mesa

Marcos Freitas foi esta sexta-feira eliminado nos oitavos de final do Open da Coreia do Sul de ténis de mesa, ao perder diante do chinês Wang Chuqin, por 1-4, em Busan.





O atleta português, 30.º do 'ranking' mundial, não se conseguiu impor ao 71.º da hierarquia, que se colocou a vencer por três parciais, 11-2, 11-6, 11-5, permitindo depois a Marco Freitas reduzir para 3-1, mas sem que colocasse em causa a vitória, com 11-5 no último 'set'.