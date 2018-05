O português Marcos Freitas foi este sábado eliminado nos quartos de final do Open de Hong Kong, ao perder com o sul-coreano Lim Jonghoon, por 4-2.Atualmente na 15.ª posição do mundo, o atleta olímpico português foi batido pelo coreano, 39.º do mundo, por 11-9, 11-3, 10-12, 11-8, 7-11, 11-9.Para chegar aos quartos de final, Freitas tinha batido o alemão Benedikt Duda e o nigeriano Aruna Quadri, jogador do Sporting.

Autor: Lusa