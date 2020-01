Marcos Freitas: «Estaria a mentir se dissesse que não somos favoritos para a final»

No fim do encontro entre Portugal e Ucrânia, Marcos Freitas deu voz à satisfação lusa pela passagem à final do Torneio de Qualificação Olímpica. "Estamos felizes, uma vitória é sempre bom. Sabíamos da importância do jogo, se perdêssemos ficávamos logo arredados da possibilidade de chegar aos Jogos. Entrámos muito bem, mostrámos superioridade desde o início e acabámos por vencer por 3-0", começou por afirmar.





Salientando a vantagem de jogar em casa, Marcos Freitas aproveitou ainda para perspetivar o jogo com a Bélgica: "Tendo em conta o nosso nível de equipa e individual, estaria a mentir se dissesse que não somos favoritos. No entanto, isso não é suficiente para ganharmos o jogo, ainda hoje vimos que potências como a Áustria e a Coreia do Norte foram eliminadas. O adversário também quer ganhar, quem estiver melhor é que vai conseguir a qualificação"