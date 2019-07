Marcos Freitas na terceira ronda preliminar do Open da Austrália

O português Marcos Freitas qualificou-se esta terça-feira para a terceira ronda preliminar do Open da Austrália em ténis de mesa, a decorrer em Geelong, ao vencer o indiano Amalraj Anthony, por 4-1.Marcos Freitas, 30.º do ranking mundial, venceu com relativa facilidade Amalraj, 122.º da hierarquia masculina, pelos parciais de 11-8, 7-11, 11-7, 11-5 e 11-7.Na quarta-feira, na terceira ronda preliminar, que antecede a primeira ronda do quadro principal, Marcos Freitas vai defrontar o egípcio Omar Assar (58.º do mundo), a partir das 18 horas locais (9 em Lisboa).A portuguesa Fu Yu tinha igualmente prevista a participação na prova, mas não conseguiu estar presente, por não ter conseguido um voo de ligação entre a China e a Austrália.