Marcos Freitas nas meias-finais do WTT Feeder Havirov na República Checa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Marcos Freitas, 30.º do ranking de ténis de mesa e primeiro cabeça de série do WTT Feeder Havirov, na República Checa, apurou-se para as meias-finais da prova.

O jogador luso ultrapassou este sábado nos oitavos de final o alemão Benno Oehme (261.º), vencendo por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-5 e 11-8.

Na ronda seguinte, afastou o eslovaco Lubomir Pirtej (63.º), igualmente por 3-0, com 11-5, 11-9 e 11-1.

Nas meias-finais, o olímpico português vai defrontar o sul-coreano An Jaehyun (53.º).