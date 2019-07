Marcos Freitas no quadro principal do Open da Austrália de ténis de mesa

O português Marcos Freitas apurou-se esta quarta-feira para a primeira ronda do quadro principal do Open da Austrália, que decorre em Geelong, ao derrotar o egípcio Omar Assar em quatro sets.





Marcos Freitas, 30.º do ranking mundial, enfrentou alguma oposição por parte do 58.º da hierarquia mundial, mas acabou por triunfar por 4-, com renhidos parciais, de 12-10, 14-12, 12-10 e 11-9.Na quinta-feira, na primeira ronda do quadro principal, Marcos Freitas vai medir forças com o australiano Hu Heming, 108.º jogador do mundo, em jogo previsto para as 17:30 locais (08:30 em Lisboa).