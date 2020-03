Marcos Freitas no quadro principal do Open do Qatar

O português Marcos Freitas apurou-se esta quarta-feira para o quadro principal do Open do Qatar de ténis de mesa, a decorrer até domingo em Doha, enquanto as lusas Jieni Shao e Fu Yu foram eliminadas.

O 26.º jogador do ranking mundial entrou na competição com uma vitória por 4-0 frente ao senegalês Ibrahima Diaw, 75.º, por 11-8, 11-6, 11-4 e 11-9, antes de afastar o alemão Benedikt Duda, 36.º, por 9-11, 11-6, 11-8, 5-11, 11-9 e 11-9.

Assim, o mesatenista vai defrontar na quinta-feira nos 16 avos de final o chinês Wang Chuqin, 17.º jogador mundial, após um dia em que as duas representantes do quadro feminino foram eliminadas.

Jieni Shao, 64.ª do ranking, começou por eliminar a belga Nathalie Marchetti, 151.ª, por 11-9, 11-3, 11-9 e 12-10, mas perdeu, na ronda de acesso ao quadro principal, ante a japonesa Honoka Hashimoto, 42.ª, por 11-8, 11-3, 11-2 e 11-1.

Já Fu Yu caiu no jogo de estreia, com a 48.ª jogadora mundial eliminada pela 72.ª do ranking, por 4-2, pelos parciais de 11-8, 11-9, 12-10, 7-11, 8-11 e 11-9.