Marcos Freitas nos oitavos de final do Open da Austrália

O português Marcos Freitas qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália, que decorre em Geelong, ao vencer o australiano Hu Heming em quatro sets.





O português, 30.º do ranking mundial teve um encontro tranquilo frente a Heming, 108.º do mundo, triunfando com os parciais de 11-7, 11-1, 11-7 e 11-3.Na sexta-feira, Marco Freitas vais defrontar nos oitavos de final o brasileiro Hugo Calderano, sétimo classificado na hierarquia mundial.