Matilde Pinto garante segunda medalha para Portugal no Campeonato do Mundo Youth

A portuguesa Matilde Pinto, em pares femininos, conquistou este sábado a segunda medalha no Campeonato do Mundo Youth em ténis de mesa para Portugal, que decorre em Vila Nova de Gaia.

No encontro dos quartos de final, a portuguesa, juntamente com a galesa Anna Hursey, derrotou, por 3-1, a compatriota Mariana Santa Comba, que fez dupla com a australiana Constantina Psihogios, garantido, assim, a segunda medalha lusa na competição e a quinta de sempre.

Nas meias-finais, agendadas para segunda-feira, Matilde Pinto e Anna Hursey vão discutir um lugar na final, diante da dupla germânica Mia Griesel/Annet Kaufmann.

Na sexta-feira, a seleção portuguesa de sub-15 perdeu diante da Rússia, nas meias-finais, depois de já ter assegurado uma inédita medalha coletiva.

Bernardo Pinto, Rafael Silva e Tiago Abiodun, que na quinta-feira tinham garantido a subida ao pódio -- depois de vencerem os checos (3-1) -, perderam o encontro das meias-finais por 3-0, frente ao trio russo, formado por Alelsei Samokhin, Ilia Koniukhov e Roman Vinogradov.

No domingo terá início as provas singulares, com sete mesatenistas lusos em prova.