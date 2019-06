Minsk'2019: Portugal vence Grã-Bretanha e está nas meias-finais do ténis de mesa

A equipa masculina de Portugal de ténis de mesa, que defende o ouro de Baku'2015, vai disputar as meias-finais dos Jogos Europeus com a poderosa Alemanha, depois de ter vencido a Grã-Bretanha, por 3-1, em Minsk.Após afastarem a França, a quem conquistaram o ouro há quatro anos, nos oitavos de final, pelo mesmo 3-1, Portugal, 12.º do ranking mundial, encontrou a formação britânica, 10.ª, que só começou a competir nos quartos-final.No primeiro jogo, em pares, João Monteiro e Tiago Apolónia bateram Paul Drinkhall e Liam Pichtford por 3-1, com os parciais de 11-7, 11-6, 4-11 e 11-8.Coube a Marcos Freitas, 34.º do mundo, ampliar para 2-0, aplicando o mesmo 3-1 a Sam Walker, 86.º, com 8-11, 11-9, 11-8 e 11-8.Tiago Apolónia, 43.º da classificação, e Liam Pitchford, 15.º, foram os protagonistas do terceiro embate. O português entrou a perder 8-11, deu a volta com 11-6 e 11-8, permitiu a igualdade com 3-11, obrigado assim à negra que lhe foi desfavorável, por 7-11.A João Monteiro, 169.º, coube defrontar Sam Walker, que começou por vencer por 11-5, porém o português venceu o segundo set por 14-12, depois de estar a perder por 4-0, e fechou com duplo 11-9, impondo-se por 3-1 e garantindo o êxito luso.Portugal e Alemanha, terceira do ranking mundial, e que afastou a Roménia com 3-0, defrontam-se sexta-feira às 14:00, horas de Lisboa.No ténis de mesa, Portugal conquistou já o ouro por Fu Yu na prova de singulares femininos.Portugal arrecadou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku'2015.