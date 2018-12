Mundiais de juniores: Portugueses eliminados em pares mistos

Os portugueses Vítor Amorim e Tiago Li foram esta quarta-feira eliminados na primeira ronda do quadro principal da prova de pares mistos dos Mundiais de juniores de ténis de mesa, a decorrerem em Bendigo, na Austrália.Vítor Amorim, a fazer dupla com a bielorrussa Darya Kisel, perdeu por 3-1 (11-5, 11-9, 10-12 e 11-2) diante da dupla indiana constituída por Manush Utpalbhai Shah e Selena Selvakumar.Tiago Li, que competiu ao lado de Chin Yau Wong, de Hong Kong, perdeu frente ao par romeno formado por Rares Sipos e Tania Plaian, por 3-2 (11-5, 11-8, 10-12, 7-11 e 11-7).Na quinta-feira tem início a competição de singulares, com Tiago Li a integrar o grupo 7, em conjunto com o iraniano Arya Amiri e o brasileiro Eduardo Tomoike, enquanto Vítor Amorim compete no grupo 14, com o polaco Samuel Kulczycki e o belga Laurens Devos.Os dois atletas portugueses ainda estarão na prova de pares, no sábado, na qual defrontam os alemães Cedric Meissner e Kay Stumper.