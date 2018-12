Mundial de juniores: Tiago Li ainda com possibilidades

O português Tiago Li venceu esta quinta-feira um jogo e perdeu outro na fase de grupos dos Mundiais de juniores de ténis de mesa, que decorrem em Bendigo, na Austrália, continuando na corrida para o quadro principal da prova.O outro português em competição, Vítor Amorim, parte para a última jornada seu grupo já sem possibilidades de prosseguir, depois de ter averbado também hoje duas derrotas.Li começou a perder com o iraniano Arya Amiri por 4-0, mas depois relançou a sua prestação no grupo 7 com uma vitória por 4-1 frente ao brasileiro Eduardo Tomoike.Na sexta-feira, Li enfrenta o tailandês Yanapong Panagigtun, a quem terá de ganhar e esperar que Tomoike vença Amiri, para chegar aos 16 avos de final.Com duas derrotas no grupo 14, por 4-0, face ao polaco Samuel Kulczycki, e por 4-1, no jogo com o belga Laurens Devos, Vítor Amorim só tem no calendário o embate com o neozelandês Nathan Xu, aspirando ao terceiro lugar como melhor possibilidade.Amorim e Li, que já foram eliminados em pares mistos, ainda estarão na prova de pares, no sábado, na qual defrontam os alemães Cedric Meissner e Kay Stumper.