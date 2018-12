Mundial de juniores: Tiago Li eliminado

O português Tiago Li foi esta sexta-feira afastado na prova de singulares masculinos dos Mundiais de juniores, que decorrem em Bendigo, na Austrália, ao perder por 4-1 com o tailandês Yanapong Panagigtun, no terceiro e último jogo do Grupo 7.Tiago Li precisava de vencer Panagigtun e de esperar que o brasileiro Eduardo Tomoike se impusesse ao iraniano Arya Amiri - o que veio a acontecer, por 4-0 -, mas foi batido de forma categórica pelo tailandês, apesar de até ter entrado a ganhar, pelos parciais de 12-10, 8-11, 5-11, 6-11 e 8-11.O português tinha perdido na quinta-feira com Amiri, por 4-0, impondo-se no encontro seguinte a Tomoike, por 4-1, mas hoje não resistiu a Panagigtun, que venceu o grupo e se apurou para os 16 avos de final, com três vitórias em outras tantas partidas.O outro português em competição, Vítor Amorim, terminou só com derrotas no agrupamento 14, ao perder hoje com o neozelandês Nathan Xu, por 4-1 (6-11, 5-11, 11-6, 7-11 e 7-11), depois de já ter baqueado frente ao polaco Samuel Kulczycki, por 4-0, e ao belga Laurens Devos, por 4-1.Amorim e Li, que já foram eliminados em pares mistos, ainda estarão na prova de pares, na qual defrontam no sábado os alemães Cedric Meissner e Kay Stumper.