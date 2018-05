Continuar a ler

No quadro feminino, Jieni Shao perdeu com a sul-coreana Jihee Jeon por 1-4 (11-9, 8-11, 3-11, 7-11 e 10-12) e não passou da qualificação em Shenzhen. De fora do quadro principal em singulares estará Tiago Apolónia, que começou bem o dia ao vencer o belga Florent Lambiet, 86.º do 'ranking' mundial, por 4-1 (11-8, 11-8, 11-9, 11-13 e 11-4), mas perdeu depois para Yun-Ju Winlin, de Taiwan.Winlin não concedeu qualquer set ao português e venceu por 5-11, 7-11, 5-11 e 7-11, deixando Marcos Freitas como único representante luso no mapa final, que arranca na quinta-feira.Freitas, 15.º no ranking mundial, vai defrontar o sul-coreano Jang Woojin, 40.º jogador da hierarquia.No quadro feminino, Jieni Shao perdeu com a sul-coreana Jihee Jeon por 1-4 (11-9, 8-11, 3-11, 7-11 e 10-12) e não passou da qualificação em Shenzhen.

O português João Monteiro apurou-se esta quarta-feira para o quadro principal de pares do Open da China de ténis de mesa, que está a ser disputado em Shenzhen, ao ultrapassar a fase de qualificação ao lado do austríaco Stefan Fegerl.Monteiro e Fegerl bateram o brasileiro Hugo Calderano e o francês Simon Gauzy por 3-2 (11-9, 8-11, 12-10, 9-11 e 11-8), apurando-se para o mapa final , no qual vão defrontar na quinta-feira a dupla de Hong Kong composta por Kwan Kit ho e Chun Ting Wong.

