Os portugueses Marcos Freitas e João Monteiro foram esta quinta-feira eliminados no quadro principal do Open da China, que está a disputar-se em Shenzhen.Marcos Freitas, 15.º classificado do ranking mundial e único representante luso em singulares masculinos, após a eliminação de Tiago Apolónia na fase de qualificação, perdeu por 4-1 com sul-coreano Jang Woojin, 40.º da hierarquia, pelos parciais de 6-11, 14-12, 3-11, 6-11 e 7-11.Na competição de pares, João Monteiro e o austríaco Stefan Fegerl ainda superaram a dupla de Hong Kong composta por Kwan Kit Ho e Chun Ting Wong, por 3-0 (11-8, 11-9 e 11-7), mas foram forçados a abandonar antes de defrontarem os chineses Zhedong Fan e Gaoyuan Lin.

Autor: Lusa